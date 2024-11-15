Проект бюджета Самарской области на 2025 год приняли в первом чтении

САМАРА, 15 ноября, ФедералПресс. В Самарской Губернской Думе состоялось внеочередное 45-е заседание. Главным вопросом стало утверждение в первом чтении областного бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.
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