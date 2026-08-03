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Фото-Мир и обо всем...

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Стэнли Милгрэм и его выдающийся эксперимент феномена подчинения авторитету

Стэнли Милгрэм и его выдающийся эксперимент феномена подчинения авторитету

В свое время много шума наделали эксперименты американского ученого-социолога Стэнли Милгрэма, пытавшегося найти ответ на вопрос о причинах невероятной жестокости немецких и других нацистов по отношению к своим жертвам, в том числе и к евреям.

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