Стэнли Милгрэм и его выдающийся эксперимент феномена подчинения авторитету

В свое время много шума наделали эксперименты американского ученого-социолога Стэнли Милгрэма, пытавшегося найти ответ на вопрос о причинах невероятной жестокости немецких и других нацистов по отношению к своим жертвам, в том числе и к евреям.
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