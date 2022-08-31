Большинству заемщиков отказали в кредитных каникулах

Больше чем половине заемщиков отказали в кредитных каникулах, пишут "Известия". Как сообщили в Центробанке, с марта по июнь 2022 года в российские банки поступило 1,2 млн обращений на реструктуризацию займов россиян, из них проведено 532 тыс.