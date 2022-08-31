РЕН ТВ

195 116 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ly
    Кто привык сидеть на шее, захочет на ней кататься и дальше. Скорее ЕС может распаяться из-за раздираемых внутренних э...Эксперт назвал дв...
  • Ly
    Его только репутация беспокоит? А тысячи загубленных жизней из-за развязанного Западом конфликта нет? уродыФинский депутат и...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, идиотка.Продавщица мороже...

Большинству заемщиков отказали в кредитных каникулах

Больше чем половине заемщиков отказали в кредитных каникулах, пишут "Известия". Как сообщили в Центробанке, с марта по июнь 2022 года в российские банки поступило 1,2 млн обращений на реструктуризацию займов россиян, из них проведено 532 тыс.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх