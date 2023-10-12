Дима Билан серьезно заболел: отмена концертов и переживания поклонников 41-летний Дима Билан, один из самых популярных и успешных российских певцов, был экстренно госпитализирован в Москву с острым бронхитом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии