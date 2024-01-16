Петербуржец отсудил деньги за моральные страдания от невозможности купить электрогитару

Судья уточнил, что моральные страдания были не такими уж сильными. Куйбышевский районный суд рассмотрел иск петербуржца к музыкальному магазину о защите прав потребителя и взыскании компенсации морального вреда.
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