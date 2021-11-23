Мировое обозрение

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Просто американцам нужно себеуяснить: В случае заварухи, их в плен не станут брать. Их же там нет.😇CNN: США могут от...
  • Ваша Светлость
    Поведение Кадырова выглядит нелепо.  Надо не прятать национальность преступников, а добиваться того,  чтоб твои сооте...Парламент Чечни в...
  • Россиянин
    Разворуют обязательно. А потом США еще сильнее подчинит себе хохлов. Коррупция, это самый легкий способ подчинения че...МВФ утвердил новы...

Пентагон не стал комментировать версию гибели Курска после столкновения с подлодкой НАТО

Пентагон не стал комментировать версию гибели Курска после столкновения с подлодкой НАТО

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны США в понедельник не стало комментировать информацию, согласно которой российская атомная подводная лодка "Курск" якобы могла затонуть в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх