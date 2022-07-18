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«Урал» – единственный клуб без голов в 1-м туре Мир РПЛ. Екатеринбуржцы начинают так 3-й сезон подряд

«Урал» проиграл ЦСКА (0:2) в 1-м туре Мир РПЛ. Екатеринбуржцы – единственный клуб, не забивший мячей в стартовом туре начавшегося турнира.

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