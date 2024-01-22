Диетолог Джордан Хилл рассказал о корице, способной снизить холестерин

Корица лучшая антихолестериновая специя, заявляет диетолог Джордан Хилл. Повышенный уровень холестерина может привести к избытку глюкозы в крови, однако добавление корицы в рацион может помочь снизить уровень сахара и, как следствие, и уровень холестерина.