Диетолог Джордан Хилл рассказал о корице, способной снизить холестерин

Корица лучшая антихолестериновая специя, заявляет диетолог Джордан Хилл. Повышенный уровень холестерина может привести к избытку глюкозы в крови, однако добавление корицы в рацион может помочь снизить уровень сахара и, как следствие, и уровень холестерина.
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