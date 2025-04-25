Бывшие собственники «Макфы» вновь оспорили ее национализацию

Верховный суд РФ рассмотрит жалобы экс-владельцев «Макфы». Как передает корреспондент РИА «Новый День», прежние учредители подали в Верховный суд РФ кассационные жалобы на решение Центрального суда Челябинска от 8 мая прошлого года о передаче компании и связанных с ней предприятий в собственность государства.