Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

Водитель иномарки превысил скорость и оказался в кювете в Тверской области

Водитель иномарки превысил скорость и оказался в кювете в Тверской области

ДТП произошло поздно вечером 24 октября в Бежецком округе. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, на 139 километре дороги Тверь – Бежецк – Весьегонск –Устюжна водитель автомобиля Хендай Солярис не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и уехал в кювет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх