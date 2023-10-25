Водитель иномарки превысил скорость и оказался в кювете в Тверской области

ДТП произошло поздно вечером 24 октября в Бежецком округе. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, на 139 километре дороги Тверь – Бежецк – Весьегонск –Устюжна водитель автомобиля Хендай Солярис не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и уехал в кювет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии