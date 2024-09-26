Более 100 акционеров ВТБ приняли участие в семинаре в Новосибирске

Цель встреч - рассказать об основных событиях в деятельности банка, ключевых стратегических задачах, целевых ориентирах в части финансовых показателей, в том числе, прогнозах по прибыли, а также поделиться актуальными инвестиционными идеями.
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