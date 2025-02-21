Как в Петербурге борьба помогает ветеранам найти силы

И как проходят «Уроки мужества для школьников» В клубе «Мастер», объединяющем ветеранов дзюдо, самбо и других единоборств, которым руководит заслуженный тренер России Юрий Труфанов, регулярно проводят «Уроки мужества» для школьников.
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