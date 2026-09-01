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Путин: намерение Армении войти в ЕС уже неоднократно обсуждалось

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке заявил, что тема возможного присоединения Еревана к Европейскому союзу поднималась не раз.

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