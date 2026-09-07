Сливочное масло 72,5% или 82,5%: в чём разница, кроме цены, и что лучше покупать

Масло с жирностью 72,5% отличается от масла с жирностью 82,5% содержанием воды. А вот по ГОСТу никакого пальмового масла в них содержаться не должно.
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