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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Каков блог - таков и налог. Блогеров запрещенных соцсетей заставят регистрироваться

Каков блог - таков и налог. Блогеров запрещенных соцсетей заставят регистрироваться

Эксперты оценили политическую и экономическую выгоду контроля за блогосферой Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, связанный с ограничением рекламы на информационных ресурсах, запрещенных в России.

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