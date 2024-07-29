Каков блог - таков и налог. Блогеров запрещенных соцсетей заставят регистрироваться

Эксперты оценили политическую и экономическую выгоду контроля за блогосферой Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, связанный с ограничением рекламы на информационных ресурсах, запрещенных в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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