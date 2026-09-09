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OpenAI заявила о решении 90-летней математической задачи с помощью ИИ

OpenAI заявила о решении 90-летней математической задачи с помощью ИИ

OpenAI объявила, что её внутренняя ИИ-система доказала возможность возникновения сингулярности в уравнениях Навье — Стокса — одной из семи задач тысячелетия, поставленных Институтом Клэя в 2000 году.

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