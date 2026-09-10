ФСБ объяснила, зачем Киев планировал устроить теракт против посла Британии

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Киев планировал использовать собранные своим агентом сведения о сотрудниках посольства Великобритании в Москве для подготовки терактов в отношении посла и других британских дипломатов, чтобы затем обвинить в этом Москву и втянуть Британию в непосредственный вооруженный конфликт с РФ.
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