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ТАСС

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ФСБ объяснила, зачем Киев планировал устроить теракт против посла Британии

ФСБ объяснила, зачем Киев планировал устроить теракт против посла Британии

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Киев планировал использовать собранные своим агентом сведения о сотрудниках посольства Великобритании в Москве для подготовки терактов в отношении посла и других британских дипломатов, чтобы затем обвинить в этом Москву и втянуть Британию в непосредственный вооруженный конфликт с РФ.

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