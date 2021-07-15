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ФБР обвинили в халатности при расследовании дела педофила в сборной США по гимнастике

ФБР обвинили в халатности при расследовании дела педофила в сборной США по гимнастике

В США опубликован отчет, из которого следует, что отделение Федерального бюро расследований в Индианаполисе допустило многочисленные нарушения при расследовании дела Ларри Нассара, физиотерапевта-педофила из сборной США по спортивной гимнастике.

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