ФБР обвинили в халатности при расследовании дела педофила в сборной США по гимнастике

В США опубликован отчет, из которого следует, что отделение Федерального бюро расследований в Индианаполисе допустило многочисленные нарушения при расследовании дела Ларри Нассара, физиотерапевта-педофила из сборной США по спортивной гимнастике.
В США опубликован отчет, из которого следует, что отделение Федерального бюро расследований в Индианаполисе допустило многочисленные нарушения при расследовании дела Ларри Нассара, физиотерапевта-педофила из сборной США по спортивной гимнастике.
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