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"Его приезд вызывает особый эмоциональный подъём": почему Путина всегда с воодушевлением ждут в Индии

О причинах тёплого отношения индийцев к президенту России корреспондент издания Украина.ру узнала на полях саммита БРИКС в Нью-Дели у международно-политического обозревателя крупнейшего информационного агентства Индии.

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