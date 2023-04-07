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Сенатор Климов: посол Китая в Москве знает не понаслышке, как Запад долгие годы упорно формировал из Украины Антироссию

Сенатор Климов: посол Китая в Москве знает не понаслышке, как Запад долгие годы упорно формировал из Украины Антироссию

Посол Китайской Народной Республики в Москве Чжан Ханьхуэй знает не понаслышке, как западные государства долгие годы упорно формировали из Украины Антироссию.

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