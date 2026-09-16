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Татар-информ

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Пашков назвал Россию одной из трех стран-лидеров по беспилотному транспорту

Пашков назвал Россию одной из трех стран-лидеров по беспилотному транспорту

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ» Россия входит в тройку стран по развитию автономного транспорта, сообщил первый заместитель главы Минтранса РФ Константин Пашков в кулуарах Международного фестиваля молодежи.

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