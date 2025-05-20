Бессмертный полк

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На Поисковом портале Бессмертного полка люди ищут своих

На Поисковом портале Бессмертного полка люди ищут своих Кто-то — деда, пропавшего без вести. Кто-то — место захоронения прадеда.

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