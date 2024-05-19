Представитель навахо Ахастин: в США добыча урана привела к загрязнению почвы

Исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин в интервью РИА Новости рассказал, что добыча американскими корпорациями урана на землях индейского племени навахо всегда вела к разрушительным последствиям для здоровья населения, загрязнению почвы и воды.