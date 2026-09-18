Результаты Александра Семёнова во главе Зелёной рощи

За один год и три месяца руководства Александра Семёнова ООО «УК «Зелёная роща» добилось заметных результатов: жители стали значительно реже жаловаться на вывоз отходов, компания масштабно обновила контейнерный парк и спецтехнику, усилила контроль перевозчиков и впервые организовала постоянный вывоз отходов с кладбищ Орла и Орловского муниципального округа.