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«Ты попутала?»: в Сети появилось видео ссоры Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой

«Ты попутала?»: в Сети появилось видео ссоры Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева являются одной из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе. Они воспитывают троих детей, а в последнее время активно записывают смешные ролики про свои отношения.

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