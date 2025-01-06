Вэнс не ответил на вопрос о разговоре Трампа и Путина

Избранный вице-президент США Джеймс Дэвид (Джей Ди) Вэнс не ответил на вопрос о том, планирует ли избранный американский лидер Дональд Трамп провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
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