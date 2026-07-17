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«Мост» в социум: как архангельская организация помогает людям с ментальными нарушениями

«Мост» в социум: как архангельская организация помогает людям с ментальными нарушениями

Общественная организация «Мост» уже несколько лет является опорой для людей с ментальными особенностями здоровья и их семей в ПоморьеНа днях с проектами объединения познакомилась Елена Слобода — заведующая отделением АГКБ №2 и выпускница кадровой программы «Защитники.

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