«Мост» в социум: как архангельская организация помогает людям с ментальными нарушениями

Общественная организация «Мост» уже несколько лет является опорой для людей с ментальными особенностями здоровья и их семей в ПоморьеНа днях с проектами объединения познакомилась Елена Слобода — заведующая отделением АГКБ №2 и выпускница кадровой программы «Защитники.