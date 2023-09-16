Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Ай, малацы!! Пинка жабоедам хорошего, пусь валят нахрен в свою Ля Бургонь к своим мазелям. Как сказал бы по случаю по...Буркина-Фасо высы...
  • николай лебедев
    Как долго этот прыщ кузьминов будет жить?Telegram-канал Ba...
  • Татьяна Пономарева (Чушенкова)
    Вот пример мужества и героизма. О них нужно говорить на всех каналах, а не о всяких пошляках.Сегодня исполняет...

Премьер Венгрии: Бедные африканские дети не видят от реализации украинского зерна ни килограмма хлеба

Премьер Венгрии: Бедные африканские дети не видят от реализации украинского зерна ни килограмма хлеба

Как известно, из-за призывов Запада не допустить мирового продовольственного кризиса и голода в беднейших странах мира была заключена зерновая сделка по вывозу зёрна из Украины при участии России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх