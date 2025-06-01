Рогов: В подконтрольном Украине городе Запорожье произошли взрывы

В городе Запорожье, находящемся под контролем украинских войск, прогремело несколько взрывов. Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.