Путин заявил, что инициатива в зоне спецоперации полностью принадлежит ВС РФ

Инициатива в зоне спецоперации полностью принадлежит российским Вооруженным силам. Об этом кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин заявил на встрече со своими сторонниками в Гостином дворе, где расположен его избирательный штаб.
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