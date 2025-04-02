Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Путин ответил на угрозы американских сенаторов

Путин ответил на угрозы американских сенаторов

Тут  грозные американские сенаторы решили на тех, кто смеет покупать российскую нефть накладывать, что-то там страшное и сразу по 500% (да, по пятьСОТ процентов).

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Комментарии
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