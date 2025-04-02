Тут грозные американские сенаторы решили на тех, кто смеет покупать российскую нефть накладывать, что-то там страшное и сразу по 500% (да, по пятьСОТ процентов).
Путин ответил на угрозы американских сенаторов
Комментарии
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Иван Агеев
Просто рагуль "с пид Жмерынкы"
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13 час.
Игорь Васиков
Для янки деньги - всё! Наш Президент ударил по самому больному. Отличный ход!
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8 час.
валерия
Наш Президент - великий шахматист, а те только начали осваивать " крестики-нолики"...
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7 час.
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