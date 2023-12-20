Значение старинных примет в праздник 21 декабря 2023 года, строгие запреты дня Марина ОнегинаНа рассвете четверга, 21 декабря 2023 года, в кругу христианской общины будет отмечаться память святой Анфисы Римской, женщины, стойко перенесшей мучения за веру во Христа в V веке.
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