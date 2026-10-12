‼️🇺🇦🏴☠️Ракетный удар по Киеву не увидела ПВО! США перестали передавать разведданные? ▪️В Киеве серия взрывов прогремела без объявления воздушной тревоги ▪️Баллистические ракеты не фиксировались и были замечены уже над Киевом, прогремели 6-8 взрывов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вучич: чтобы с...
- Г Действия пристыди...
- Президент Румынии...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым