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В Киеве гремят взрывы. Для разведданных о ракетных атаках вновь "непогода"?

В Киеве гремят взрывы. Для разведданных о ракетных атаках вновь "непогода"?

Украина вновь не получила от партнёров разведывательную информацию о запуске российских ракет перед тем, как вечером в Киеве прогремели взрывы.

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