Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Аналитики Goldman Sachs ожидают роста цен на коммодитиз в 2024 году

Аналитики Goldman Sachs ожидают роста цен на коммодитиз в 2024 году

По оценкам аналитиков Goldman Sachs Group, в текущем году будет наблюдаться рост цен на сырьевые товары ввиду прогнозируемого снижения ключевых ставок центральными банками США и Европы, что будет поддерживать промышленный и потребительский спрос.

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