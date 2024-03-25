Аналитики Goldman Sachs ожидают роста цен на коммодитиз в 2024 году

По оценкам аналитиков Goldman Sachs Group, в текущем году будет наблюдаться рост цен на сырьевые товары ввиду прогнозируемого снижения ключевых ставок центральными банками США и Европы, что будет поддерживать промышленный и потребительский спрос.
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