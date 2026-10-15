Срочный отъезд Зеленского в Великобританию вызывал немало вопросов. В эксклюзивном комментарии aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им.
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Обсуждать что думает и куда мечется этот нацист пустое дело. Сегодня ЛБС на СВО решает реальные задачи и это главное для нас!