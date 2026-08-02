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FiNE NEWS

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Захарова предупреждает о риске радиационной аварии из-за атак Киева на Запорожскую АЭС

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с резким заявлением, в котором обвинила Киев в создании угрозы радиационной аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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