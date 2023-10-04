В Кузбассе участковый уполномоченный полиции через балкон проник в квартиру на втором этаже, чтобы спасти нуждавшуюся в помощи женщину

В отдел полиции «Заводской» УМВД России по г. Новокузнецку поступило обращение местной жительницы. Она сообщила, что из-за закрытой двери квартиры, в которой проживает ее 85-летняя соседка, доносятся стоны и крики о помощи.
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