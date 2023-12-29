Русские ракеты бьют по Киеву: Кличко выдал то, о чём молчат ВСУ

Повторные взрывы раздаются в Киеве. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.Напомним, в пятницу с утра на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, после чего последовала одна из самых масштабных комбинированных атак – дроны совместно с ракетами.