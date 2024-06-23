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Наши женщины всю жизнь экономили на себе. Три неприятных последствия

Наши женщины всю жизнь экономили на себе. Три неприятных последствия

Наших женщин часто упрекают в чрезмерном потреблении. Мол, они как старуха из сказки о рыбаке и рыбке – им всегда всего мало, сколько ни дай.

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Комментарии
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Виктор Белогорцев
вся статья бред сумасшедшего из шестой палаты, но я полностью согласен что наши женщины всю жизнь экономят на себе, потому как сколько ей ни дай ей мало нигде не работающая обратилась в суд с требованием увеличить алименты на ребенка, а также определить место жительства ребенка с отцом, когда суд частично удовлетворил требования истца, она с возмущением спросила а на что я жить буду? почему то ответ судьи меня не удивил
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Ингерман Ланская
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От зарплаты до зарплаты жизнь не бедность, бедность когда нет зарплаты
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