Наши женщины всю жизнь экономили на себе. Три неприятных последствия

Виктор Белогорцев

вся статья бред сумасшедшего из шестой палаты, но я полностью согласен что наши женщины всю жизнь экономят на себе, потому как сколько ей ни дай ей мало нигде не работающая обратилась в суд с требованием увеличить алименты на ребенка, а также определить место жительства ребенка с отцом, когда суд частично удовлетворил требования истца, она с возмущением спросила а на что я жить буду? почему то ответ судьи меня не удивил