Наших женщин часто упрекают в чрезмерном потреблении. Мол, они как старуха из сказки о рыбаке и рыбке – им всегда всего мало, сколько ни дай.
Наши женщины всю жизнь экономили на себе. Три неприятных последствия
Комментарии
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Виктор Белогорцев
вся статья бред сумасшедшего из шестой палаты, но я полностью согласен что наши женщины всю жизнь экономят на себе, потому как сколько ей ни дай ей мало нигде не работающая обратилась в суд с требованием увеличить алименты на ребенка, а также определить место жительства ребенка с отцом, когда суд частично удовлетворил требования истца, она с возмущением спросила а на что я жить буду? почему то ответ судьи меня не удивил
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11 час.
Ингерман Ланская
экономили в совдепии т.к. большинство жили в бедности - от зарплаты до заплаты
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10 час.
Татьяна Карпова
От зарплаты до зарплаты жизнь не бедность, бедность когда нет зарплаты
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9 час.
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