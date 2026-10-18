Но это за Barebone-систему Компания Zotac, кроме прочего, создаёт много разных мини-ПК, и вот теперь выпускает на рынок Zotac Magnus One Ultra — самый компактный готовый компьютер с GeForce RTX 5080.
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