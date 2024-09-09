Зеленского обвинили в уничтожении украинской экономики

Поднимая налоги, президент Украины Владимир Зеленский уничтожает экономику страны. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.
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