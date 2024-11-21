Налоговая служба предупредила о рисках для бизнеса

Налоговая в России следит за возможными попытками манипуляций и экономии на уплате налогов. О соответствующих рисках для бизнеса предупредил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, его цитирует РБК.
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