БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Что ждёт Украину после завершения военного конфликта

Что ждёт Украину после завершения военного конфликта

Украинское политическое руководство не стремится завершать военный конфликт и идти на мирные переговоры, поскольку власть Зеленского ныне держится только за счёт войны и военного положения, которые не позволяют провести выборы.

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