В Подмосковье полицейские задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт конопли

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Шатурский» в результате оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства в поселке Пустоши задержали 46-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.