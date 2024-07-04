Министр обороны Польши назвал одну из главных тем саммита НАТО

Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе© AP Photo / Olivier Matthys Военная помощь Украине станет одной из главных тем саммита НАТО, который пройдет на будущей неделе, сообщил министр национальной обороны Польши, вице-премьер правительства страны Владислав Косиняк-Камыш в эфире Польского телевидения.