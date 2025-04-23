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Брали с ФСБ. Во Владивостоке экс-участник банды «Трифоновские» подозревается в вымогательстве

Брали с ФСБ. Во Владивостоке экс-участник банды «Трифоновские» подозревается в вымогательстве

Во Владивостоке задержаны члены организованной преступной группы, подозреваемые в вымогательстве 7 миллионов рублей у предпринимателя, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.

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