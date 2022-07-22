Борьба с российским газом грозит Германии социальным взрывом

Ставка Хабека на отказ от закупок российского газа и «Северного потока – 2» является вредительством с точки зрения германских национальных интересов, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.
Ставка Хабека на отказ от закупок российского газа и «Северного потока – 2» является вредительством с точки зрения германских национальных интересов, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.
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