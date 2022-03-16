Томашевич вызван в сборную Черногории

Защитник «Тобола» Жарко Томашевич получил вызов в сборную Черногории. Команда проведет учебно-тренировочный сбор в Подгорице с 20 по 29 марта и сыграет два товарищеских матча – с Арменией и Грецией.

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