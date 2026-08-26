Пять жилых домов отремонтируют в Ломоносовском районе

В столице капитально отремонтируют многоквартирные дома по адресам: улица Гарибальди, дом 20/29, корпус 1; проспект Вернадского, дом 13; улица Крупской, дом 4, корпус3; улица Вавилова, дом 79 и дом 91, корпус 1.
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